مؤامرات سلافة معمار وشكران مرتجى في مسلسل وردة شامية (فيديو)

أطلقت شركة “غولدن لاين” للإنتاج الفني الإعلان الترويجي “البرومو” الخاص بمسلسل “وردة شامية”، من بطولة النجمتين سلافة معمار وشكران مرتجى الى جانب عدد من ابرز الممثلين اللبنانيين والسوريين، ومن إخراج تامر إسحاق، وكتابة مروان قاووق الذي اختار الإطار العام فقط من قصة “ريا وسكينة” المعروفة، لخلق الأحداث المشوقة والجديدة بعيداً منها، والتي لا يشكل القتل إلّا جانباً واحداً من فضاء درامي أوسع.

وتدور أحداث العمل عبر مشهدية “فانتازيا شامية” بعيدة من النمطية التي سادت صورة “الحارة”، حول قصة أختين تتجهان الى ارتكاب الجرائم وتنفيذ المؤامرات ضد كل من حولهما، بعد مرورهما في تجارب قاسية وضعتهما في قالب نفسي خاص، إضافة الى سر خاص بهويتهما الأصلية، في تركيز على بطولة نسائية خلافاً لما هو مألوف في الأعمال الشامية.

ويشارك في بطولة العمل الفنّانين سلّوم حدّاد بـ”كراكتير خاص”، وسعد مينه ويوسف حدّاد ونادين تحسين بك وعلاء قاسم وآية طيبا ومحمد خير الجرّاح ومعتصم النهار ونادين خوري وجلال شمّوط وروعة ياسين ومجدي مشموشي وطلال مارديني وسميرة بارودي وضحى الدبسّ وسحر فوزي وجيانا عنيد وعلي كريّم وعلي سكّر وفاديا خطّاب وعبير شمس الدين وفادي زغيب ولينا حوارنة وأيمن بهنسي ومحمد قنوع وأكرم الحلبي وطارق المرعشلي وخالد حيدر ومأمون الفرخ وزينة بارافي وسواهم.