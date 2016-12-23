من هي الممثلة التي أزالت وشهمها الجديد؟

نشرت ناهد السباعي صورة لبطنها يظهر وشمها الجديد “أمي جنتي وحياة” عبر حسابها على موقع Instagram، ولكن هذه الصورة نالت العديد من الانتقادات، مما أدى إلى حذفها.

وربما ما أوصل ناهد السباعي لقرار حذف الصورة هو أنها نشرتها بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 26 قتيلا، وجاءتها التعليقات كلها بالسلب لأنها لم تراعي أسر ضحايا الحادث.

آخر أعمال ناهد السباعي كان فيلم “يوم للستات” الذي نالت عنه جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدور أحداثه في حي شعبي بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يوماً خاصاً لنساء الحي في حوض السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدامه، تتوالى سلسلة من الأحداث التي تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

ويضم فريق عمل “يوم للستات” عددا كبيرا من النساء، فهو من بطولة وإنتاج إلهام شاهين من خلال شاهين فيلم، إخراج كاملة أبو ذكري، تأليف هناء عطية، مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح، ستايلست إيناس شاهين، ويشارك في بطولته نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، إياد نصار وأحمد داود، بينما تقوم بمهام التسويق والترويج للفيلم شركة MAD Solutions.