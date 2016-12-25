“سرقة” حقيبة جورج وسوف في مطار قرطاج

ذكرت تقارير إعلامية أن حقيبة الفنان السوري جورج وسوف اختفت، الجمعة، في مطار تونس قرطاج الدولي، مشيرة إلى أن فرضية تعرض الحقيبة للسرقة قائمة.

وقال موقع “تونيفيزيون”نقلا عن مصادره إنه وبعد وصول جورج وسوف إلى مطار تونس قرطاج للمشاركة في برنامج تلفزيوني على قناة التاسعة انتظر الفريق المرافق لجورج واسوف وفريق قناة التاسعة وصول الحقيبة، غير أنها لم تصل بالرغم من ساعات الانتظار الطويلة.

وأضاف “تونيفيزيون” أن فريق وسوف حاول الاتصال بالمسؤولين في المطار للحصول على توضيحات بخصوص غياب الحقيبة غير أنه وإلى حدود، السبت، لم تقدم إدارة المطار أي رد.