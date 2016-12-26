هل انتهى زواج كيم

كشفت صحيفة بريطانية، أن زواج نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان والمغني الأميركي كانيه وست قد انتهى.

وقالت صحيفة “صن” إن كيم البالغة من العمر 36 عاماً لم تعد تلبس خاتم الزواج، وأنها منعت زوجها من حضور حفلة ليلة عيد الميلاد التي أقامتها أسرتها.

ونقلت الصحيفة عن مقربين من كيم قولهم: “إن زواج كيم من ويست انتهى”، مشيرين إلى أنها لم تكن تلبس خاتم الزواج ليلة الاحتفال بعيد الميلاد السبت الماضي بعد مغادرة الحفلة التي حضرتها أمها وأخواتها فيما أمضى ويست 39 سنة عاماً، هذه الليلة في السينما مع أصدقائه.

وقال مصدر مقرب للصحيفة:”إن الزوجين كانا معاً في حفل رقص باليه يوم الجمعة مع ابنتهم نورث إلا أنهما بالكاد تحدثا مع بعضهما”.

وأضاف المصدر: “أعتقد أن زواج كيم من ويست قد أصبح من الماضي إذ أنها رفضت حضور ويست حفلة عيد الميلاد مع أسرتها، وشعرت أنها المرة الأولى التي يمكن أن تتصرف على هواها”.

وتابع المصدر: “التوتر أصبح واضحاً الآن… نعلم أن ويست ذهب إلى منزل والدة كيم يوم عيد الميلاد أي صباح يوم الأحد الماضي في محاولة جعل الأمور تبدو عادية من أجل طفليهما، لكني أعتقد أنها باتت مسألة وقت والشيء الوحيد الذي يبقيهما معاً الآن هما الطفلين”.