هكذا رد تامر حسني الجميل لمصطفى قمر

توثيق الأحداث التي يمر بها النجوم بات أمراً سهلاً جداً في عصر السوشيال ميديا، فدقائق قليلة تكفي لتسجيل أهم اللحظات، وأصعبها والاحتفاظ بها لسنوات طويلة.

تامر حسني عاش لحظة استرجع معها ذكرياته، فقرر أن يوثقها من خلال حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، بعدما قام بنشر مقطع فيديو يجمعه بـ”تيام” نجل المطرب مصطفى قمر، وهما يغنيان معا أغنية “الليلة دوب” التي قدمها مصطفى قمر قبل سنوات، وحققت نجاحاً كبيراً.

وتحدث تامر حسني عن هذا الفيديو، مؤكدا أنه عزيز جدا على قلبه، خاصة أن “وقفة الإعجاب” التي كان يقفها تيام مصطفى قمر معه، كان هو نفسه يقفها مع والده المطرب مصطفى قمر، وكان وقتها يتمنى تامر حسني أن يصل إلى شهرة مصطفى قمر ونجاحه.

وتمنى تامر حسني التوفيق لتيام مصطفى قمر، وأن يصل إلى النجاح الذي ينشده هو وكل الشباب في كافة المجالات المختلفة.