هؤلاء الفنانون لازمهم “النحس” عام 2016

على الرغم من أن لكل عام أوجهه المرّة والحلوة، وعلى الرغم من أن عام 2016 لا يختلف عن الأعوام الأخرى، إلا أنه بدا وكأنه كسر هذا التوازن بين الإيجابي والسلبي، فمال ميزانه نحو اعتباره الأسوأ في معظم المعايير وقد انسحبت سلبياته على معظم المجالات ومن بينها المجال الفني. مرّ بعض الفنانين والمشاهير بظروف لا يحسدون عليها أدت إلى تغييرات جذرية في حياة بعضهم. هنا لائحة بالفنانين الذين مروا بانتكاسات في عام 2016:

سعد لمجرد والسجن

فاجأ سعد لمجرّد محبيه والوسط الفني ومتابعيه، بقضية حبسه في فرنسا على خلفية قيامه بالتحرّش في باريس، وقد شغلت هذه القضية الوسط الفني والرأي العام، حتى إن ملك المغرب قام بالتدخّل شخصياً، ولم يوفّر وسيلة لمساعدة لمجرد على الخروج من السجن.

طلاق أشهر ثنائي في هوليوود

عام 2016 كان شاهداً على قضية الطلاق المفاجئ بين الثنائي الأكثر شهرة في هوليوود الممثلة أنجلينا جولي وزوجها براد بيت، وذلك بعد أن كانت قصة حبهما التي دامت لمدة 12 عاماً مادة إلهام للصحافة والمعجبين على حد سواء. هذه القصة انتهت بحصول أنجلينا على حضانة أطفالها الستة بشكل كامل، وذلك بموجب حكم قضت به المحكمة العليا بمدينة لوس أنجليس الأميركية.

سرقة كيم كاردشيان

من قال إن المشاهير محميون من حوادث السرقة؟ فقد تعرّضت كيم كاردشيان لعملية سطو مسلحة أثناء وجودها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، إذ قامت مجموعة من المسلحين، من خلال عملية محكمة، بسرقة مجوهراتها التي قدّر ثمنها بنحو عشرة ملايين دولار أميركي بعد تكبيلها وترهيبها في غرفتها، الأمر الذي أدى إلى إصابة النجمة بصدمة نفسية دفعت بها نحو الانطواء بعيداً عن الأضواء.

وكايني ويست انهار عصبياً

لم يمر شهر على تعرّض زوجته كيم كاردشيان لعملية السطو في باريس حتى تعرض مغني الراب الأميركي كايني ويست لانهيار عصبي أيضاً، اضطر على إثره للدخول إلى مصحة نفسية بمدينة لوس أنجليس، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إلغائه لحيّز كبير من جولاته الغنائية، والتي كان ينوي القيام بها، كما أنه قطع حفلاً كان قد بدأه في مدينة كاليفورنيا.

هيفا وهبي: محاولة خطف وسرقة

في الشهر الذي تعرضت خلاله كيم كاردشيان لعملية السرقة وفي نفس المدينة، تعرضت نجمة الاستعراض اللبنانية هيفا وهبي لمحاولة سرقة وخطف، وذلك بعد ما يقارب الساعتين من وصول طائرتها إلى باريس. غير أن مصير هيفا اختلف عن كيم، إذ إنها أثناء توجهها نحو الفندق تعرضت لمحاولة خطف نجت منها، وبدلاً من أن تتعرض للصدمة والانطواء فضّلت هيفا عدم الابتعاد عن الأضواء، فلجأت إلى سناب شات حيث قامت بمشاركة تفاصيل تجربتها في باريس مع متابعيها.

المهرة وزوجها

كتبت الفنانة البحرينية المهرة على حسابها في تويتر بعد اعتقال زوجها المنتج عادل المسلم في قضية مخدرات “اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها”، ومن ثم نشرت العديد من الصور وبجانبها الهدايا الثمينة التي كان يهديها لها زوجها وآخرها طائرة خاصة بمناسبة عيد ميلادها. الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل وفي الوسط الإعلامي.

محاكمة جاستين بيبر

لا تزال الحوادث والمشاكل تلاحق مغني البوب جاستن بيبر على الرغم من صغر سنه، وذلك بسبب طبعه الحاد، غير أن هذه السنة كانت الأكثر سوءاً بالنسبة له، إذ وجّه القاضي له تهمة الاعتداء على مصور بعد محاكمات استمرت ثلاث سنوات.

مرض غامض يصيب سيلينا غوميز

أجبرت نجمة البوب الأميركية سيلينا غوميز على قطع جولتها العالمية التي كانت مقررة لعام 2016، وذلك نتيجة التأثيرات الجانبية التي يسببها مرض مزمن ألم بجهازها المناعي، الأمر الذي دفع بغوميز للبقاء خلال هذا العام بعيدة عن الأضواء وعن متابعيها ومعجبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

دينا والشائعات

بعد سجن زوج الفنانة الاستعراضية دينا بتهمة تهرّبه من تنفيذ أحكام قضائية، انتشرت إشاعات في الصحافة المصرية والعربية عن تخليها عنه في محنته، وفي إحدى المقابلات أكدت أنها سترفع دعاوى قضائية ضدهم بتهمة محاولة تدمير حياتها الخاصة.