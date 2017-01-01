هند صبري تختبر “السرطان”

بعد أن قدمت تجربة مريضة الإيدز في فيلم “أسماء” يبدو أن هند صبري قرّرت أن تقدّم مجدّداً شخصية المريضة ولكن بشكل مختلف وذلك من خلال أحداث مسلسل “حلاوة الدنيا” الذي تقوم ببطولته مع ظافر عابدين، حنان مطاوع، أنوشكا وأمينة خليل، وهو العمل الذي يعكف على كتابته السيناريست تامر حبيب ومن إخراج حسين المنياوي.

تجمع كل المعلومات عن المرضى

تعكف هند على جمع كل المعلومات الخاصة بمرضى السرطان لتؤدّي شخصية فتاة مريضة بالسرطان وتكتشفت حالتها في ليلة زفافها من حبيبها الذي يجسّده ظافر عابدين الذي رشحته هند ليشاركها بطولة العمل، وعلى عكس ما كان مفترضاً أن تبدأ شهر العسل، تبدأ البطلة رحلة العلاج لنشاهد ما تمر به من تطوّرات وهو ما جعل هند تلتقي بمجموعة من مرضى السرطان لمعرفة تفاصيل وكيفية التعامل مع المرض والمشاعر التي تلمّ بهم.

وفي تصريحات خاصة لنواعم أكد المؤلف تامر حبيب أن المسلسل مأخوذ عن فورمات اسباني يعمل على تمصيره على غرار التجارب التي قدمها من قبل معتبراً أن القصة ستقلب الموازين، لوجود حدث ضخم في حياة البطلة التي ستصاب بالسرطان وكيف ستصبح حياتها بعد المرض.

في انتظار الكنز

من جانب آخر تنتظر هند صبري بدء تصوير فيلم “الكنز” للمخرج شريف عرفة حيث تشارك في الجزء الأول الذي يقوم ببطولته محمد رمضان ومن المفترض عرضه في 2017 ويشارك فيه ايضاً هالة صدقي وعدد من الفنانين فيما اعتذرت عنه أخيراً غادة عبد الرازق بعد أن رشحت لبطولته من فترة كما تستعد هند لفيلم آخر مع بداية العام الجديد مع المنتج محمد السبكي.

(نواعم)