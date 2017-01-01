وليم كريستوفر…اخر النجوم الراحلين عام 2016

توفي، السبت الممثل الأميركي، وليام كريستوفر، الذي لعب دور القسيس المتواضع في الجيش الأميركي الأب مولكهي في سلسلة المسلسل التلفزيوني الطويل (ماش)، عن 84 عاما.

وقال روبرت مالكولم وكيل أعماله منذ فترة طويلة والمقيم في نيويورك إن كريستوفر، الذي شخصت إصابته بالسرطان منذ قرابة 18 شهرا توفي في سريرة بمنزله بباسادينا في كاليفورنيا.

وأضاف أن زوجته باربرا كريستوفر وعمرها نحو 60 عاما كانت بجواره أثناء الوفاة.

وبدأ عرض (ماش) في 1972 وحتى 1983 لمدة 11 موسما على شبكة (سي.بي.إس)، واستمر عرضه لعقود بعد ذلك واجتذب 106 ملايين مشاهد مما جعله أكثر مسلسل تلفزيوني يتم مشاهدته حتى الآن.

وكان كريستوفر ممثلا مساعدا في المسلسل، وكانت الشخصية التي لعبها مستوحاة من فيلم (ماش) الذي عرض في 1970، لكن دوره تزايد مع استمرار مواسم المسلسل.

وقال كريستوفر لصحيفة، فايتيفيل أوبزرفر، في نورث كارولاينا في 2011: “لقد أحببت الشخصية. أحببت الأب مولكهي”.

وفي بنسلفانيا عام 2009 قال كريستوفر لصحيفة باتريوت نيوز: “شعرت بأنني محظوظا لأن أكون ممثلا بعمل استمر 11 عاما… حقيقية فقد امتد هذا العمل 13 عاما لأننا قدمنا (بعد ماش). وقد كنت سعيدا أن استمر في لعب دور مولكهي”.

ولد كريستوفر في 20 أكتوبر 1932 في شيكاغو، وتزوج من باربرا في 1957 وأنجبا ابنين.

ونشط كريستوفر في تعزيز الوعي بمرض التوحد، وشارك وزوجته في كتابة كتاب عن تربية ابن مصاب بالتوحد.