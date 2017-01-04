انجلينا جولي تستقبل العام الجديد على الثلج

احتفلت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، مع أطفالها بحلول العام الجديد، من خلال رحلة تزلج على الجليد.

يبدو أن أنجلينا قررت أن تستعيد حياتها الطبيعية مرة أخرى، في ظل الأزمة التي تعيشها من خلال قضية طلاقها من زوجها النجم الشهير براد بيت.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قضت أنجلينا عطلتها مع أطفالها بمناسبة بداية العام الجديد، وقامت برحلة تزلج على الجليد، وبعد ذلك ذهبوا جميعًا لتناول المثلجات.

وظهرت “أنجلينا” في الصورة بإطلالتها المعهودة، وارتدت ملابس التزلج السوداء، وكذلك الحذاء الحراري، الذي أضفى على إطلالتها مزيدا من الدفء، وأخفت عينيها بنظارتها الشمسية السوداء ووجهها بقبعة الجاكيت حتى لا يتعرف عليها أحد.

جدير بالذكر أن جولي تقدمت بطلب للطلاق من النجم العالمى براد بيت فى شهر ايلول الماضى، بعد عامين من الزواج، واتفق الثنائي على نظام مؤقت لحضانة الأطفال.

(سبوتنيك)