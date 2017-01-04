شيرين بين مصر والإمارات شيرين عبد الوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل افتتاح أحد المنتجعات السياحية بمدينة طابا المصرية والذي يعتبر الأول لها منذ فترةٍ طويلة في مصر. إلا أنها موجودة حالياً في دولة الإمارات حيث حضرت حفل زفاف صديقتها بلقيس، وأحيت حفل رأس السنة الذي نظمته شركة روتانا بعد سنواتٍ من القطيعة بينهما، ما يعزز صحة الأخبار التي تتردد بقوة عن وجود مفاوضات قد تعيدها لأحضان الشركة الخليجية.

وفيما بدأت بالتحضير أيضاً لحفلٍ آخر في الشارقة مع الفنان حسين الجسمي، تنتظر «عبد الوهاب» عرض برنامجها الجديد «استوديو شيري» على قناة د ام سي والذي انتهت من تصوير جميع حلقاته في العام الماضي وسيبدأ عرضه أسبوعياً مع إنطلاق القناة خلال الشهر الجاري.

(وكالات)