جوائز.. تقديرات.. أوسمة.. وولادة فرقة زكي ناصيف للموسيقى الشرقية

الكثير من الأحداث والجوائز والمفارقات المختلفة شهدها عام 2016 ما بين بيروت ودنيا العرب والعالم إخترنا منها:

– صابر الرباعي عين سفيراً للفنانين الشباب العرب لعام 2016.

– الغولدن غلوب منح أبرز جوائزه لفيلمي (The revenant) و(The Martian).

– مروان خوري وقع مع أرابيكا (محمّد ياسين) بعد خلافه مع روتانا.

– كاظم الساهر إختير كأجمل وأرقى شخصية عالمية من منظمة بيرس الفرنسية.

– نجدت أنزور والجزائري رشيد بوشارب صورا شريطين عن «داعش».

– ريم بنا أعلنت أنها توقفت عن الغناء لأن شللاً جزئياً ضرب الوتر اليساري لحنجرتها.

– مدير التصوير رمسيس مرزوق حاز وسام الفنون والآداب من رتبة فارس من وزارة الثقافة الفرنسية.

– افتتاح بيت الفنان نجيب الريحاني الذي بناه عام 1948 قصراً للثقافة باسمه بعد ترميمه.

– حسن كامي حاز درع الأوبرا في مصر.

– مايكل دوغلاس حاز سيزار شرف من فرنسا.

– يسرا أصبحت سفيرة للنوايا الحسنة في اليونسيف لمكافحة الإيدز.

– حكم قضائي ثبت ملكية إسم «صوت لبنان» لمصلحة حزب الكتائب اللبنانية.

– رابطة المخرجين الأميركيين منحت جائزتها للمخرج المكسيكي أليخاندرو إنباريتو عن فيلمه (The revenant).

– مجلة فارايتي الأميركية إختارت المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري كأفضل صانع أفلام للعام 2015.

– ولادة فرقة زكي ناصيف للموسيقى الشرقية في الجامعة الأميركية برئاسة جورج حرو.

– الكاتب والممثل تامر عبد المنعم أعلن إعتزاله الفن.

– «نخبك هاديء» للمخرج التونسي محمّد بن عطية نال جائزة أفضل عمل أول من مهرجان برلين السينمائي 66.

– المخرج المسرحي الروسي: أناتولي فاسيليني كتب رسالة المسرح العالمي للعام 2016.

– في 29 شباط/فبراير 2016 أطلق إسم السيدة الكبيرة فيروز على استوديو رقم 6 في إذاعة لبنان.

– المنظمة العربة للتربية والثقافة والعلوم ألكسو منحت لقب أول سفير نوايا حسنة إلى الممثل التونسي ظافر العابدين.

– فيلم «سبوت لاين» لـ توم ماكارثي حاز أوسكار أفضل فيلم.

– شيرين عبد الوهاب عادت عن الاعتزال بعد أيام على إعلانها وغنت مرّة في مهرجاات بعلبك.

– المركز الكاثوليكي للسينما 64 منح فيلم: قدرات غير عادية للمخرج داود عبد السيّد 9 جوائز.

– درع الكونسرفاتوار منح إلى الفنان أحمد قعبور يسلمه اياه الوزير ريمون عريجي.

– الممثل يوسف فوزي أصيب بالشلل الرعاش ولم يعد قادراً على العمل (70 عاماً).

– «تشيللو» و«قصص الآيات في القرآن الكريم» فاز بالجائزتين الذهبيتين من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون (إنتاج صادق الصباح).

– الممثلة ندى أبو فرحات تزوجت من المخرج إيلي كمال، وهي حامل.

– تلفزيون دبي أوقف بث حلقات: الملكة، للفنانة أحلام بعد إعتراضات من الجمهور.

– تعيين الفنان محمود حميدة رئيساً شرفياً لمهرجان القاهرة السينمائي.

– جودي دانش فازت للمرة الثانية بجائزة لورانس أوليفييه.

– جائزتا فاتن حمامة للتميز والتقدير نالهما: أحمد حلمي والراحل محمّد خان.

– منحت المخرجة نادين لبكي دكتوراه شرف من الجامعة الأميركية في بيروت تقديراً لإنجازاتها السينمائية على الصعيد الدولي.

– إدراج اللغة العربية كلغة أجنبية في مناهج فرنسا بدءاً من العام 2017.

– البابا فرنسيس منح جورج كلوني، سلمى حايك، وريتشارد غير قلادة الفاتيكان.

– هبة طوجي فازت بدور «أزميرالدا» في مسرحية: «نوتردام دو باريس» التي إفتتح عرضها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

– فيلم «آخر واحد فينا» للتونسي علاء الدين سليم حاز جائزة أسد المستقبل من مهرجان البندقية.

– النجمة الفرنسية ناتالي باي أمضت يومين في بيروت.

– الموسيقي الأميركي بوب ديلان حاز جائزة نوبل للآداب.

– زينب تكره التلج» للمخرجة التونسية كوثر بن هنية فاز التأنيث الذهبي من مهرجان قرطاج.

– جمعية (Safe side) كرمت روميو لحود، بابو لحود، وليم حسواني، وجورجيت صايغ.

– كوستا غافراس، جوسلين صعب، وعبد الرحمن سيساكو، حازوا جائزة السينما الفرنكوفونية. ونال على صلة غيني التونسية ليلى بوزيد جائزة أفضل فيلم روائي، وكمال جنبلاط شاهد وشهادة، جائزة أفضل فيلم وثائقي للمخرج هادي زكاك.

– جائزة فنانة الأونيسكو للسلام، منحتها المنظمة إلى الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي.

نتالي باي: في بيروت مع لمى سلام هبة طوجي: أزميرالدا أحلام مستغانمي: جائزة الاونيسكو شيرين عبد الوهاب: لم تعتزل