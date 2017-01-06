غادة عبد الرازق توضح حقيقة زواجها

هل تزوّجت غادة عبد الرازق بالمنتج المنفذ محمد بندق، أم العلاقة مجرّد صداقة؟ سؤال يتردّد في الوسط الفني منذ سنوات قليلة خاصة مع ظهورهما معاً في أغلب المناسبات كفرد من العائلة.

من جانبها وفي تصريحات خاصة لنواعم تقول غادة عبد الرازق إنها شخصية صريحة ولا تخشى من أحد ولذلك إذا تزوجت فستعلن ذلك على الفور، وأوضحت أنه بالفعل هناك مشروع زواج ولكنها لن تعلن عنه قبل أن يتم لأنها تعتبر الأمر مسألة شخصية وليس من حق أحد أن يحاسبها على حياتها الخاصة كما أن بندق صديق شخصي ومثل أخ لها ولذلك ليس مستبعداً أن يظهر معها في صور احتفالية، وخاصة أنهما عملا معاً في أكثر من عمل درامي في الفترة الأخيرة.

أمّا عن مسلسلها “أرض جو” الذي كان من المفترض ان يقوم ببطولته قصي خولي الذي اعتذر عنه فجأة فتقول غادة إنه ليس لها علاقة باعتذار أحد أو ترشيح أي شخص في العمل، فهي تركز على دورها كفنانة فقط فهو بحاجة إلى تركيز كبير لأنها تقدم لأول مرة شخصية مضيفة طيران، وحول ما قيل بأنها ستخطف طائرة في الحلقة الاولى ردّت قائلة “لمَ لا؟ ولكن لا يمكنني الافصاح عن أي تفاصيل”.

وعمّا إن كانت هى النجمة الأعلى أجراً في الدراما الرمضانية تقول غادة إن ما يعنيها أن تكون الاكثر مشاهدة مع جمهورها ولكنها تابعت أنها سعيدة بالتأكيد لتصنيفها على أنها أعلى أجراً ولكن اهتمامها أكثر بتقديم اعمال متميزة طوال الوقت والظهور بشكل مختلف كل عام.

المصدر: نواعم