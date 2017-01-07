مايا دياب في لقطة مميزة مع ابنتها في “كدة برضه”

افرجت النجمة مايا دياب عن كليب اغنية “كدة برضه”، حصرياً عبر تطبيق انغامي وذلك بعدما كانت قد صورتها مايا واطلقتها منذ اشهر بنسخة Acoustic بمناسبة عيد ميلادها.

وعلى ما يبدو ان مايا احبت ان توثق لحظات مهمة في حياتها حيث عمد المخرج جو بوعيد الى توثيق عدة لقطات ومشاهدات مميزة من يوميات مايا. ومن بين هذه المشاهد التحضيرات التي كانت تقوم بها بمناسبة عيد ميلادها ولقطات جمعتها مع ابنتها الوحيدة “كاي”، اضافة الى لحظة وصولها للاحتفال بعيد ميلادها مع مجموعة كبيرة من الوجوه المعروفة في عالم الفن. اضغط هنا

دائماً ما تفاجئ مايا دياب جمهورها ومعجبيها واصدقائها بأشياء جديدة ومختلفة وهذا ما حصل في كليب “كدة برضه” حيث احبت ان تشاركهم لحظات الفرح التي تعيشها وان تهديهم الكليب.

الاغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان محمد راجح وتوزيع هادي شرارة، ومن ألبومها الاخير My Maya.