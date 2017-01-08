“تؤبر قلبي” تتخطى المليون

تخطت الأغنية المنفردة الجديدة للفنانة ديانا حداد “برنسيسة الغناء العربي” بعنوان “تؤبر قلبي” حاجز المليون مشاهدة خلال 48 ساعة من وقت عرضها عبر قناتها الرسمية في موقع “اليوتيوب”، والتي طرحتها من اللون الموسيقي اللبناني متعاونه بها مع الشاعر والملحن اللبناني فارس اسكندر من ناحية الكلمات والألحان، ومع الموزع الموسيقي عمر صباغ.

وأعربت ديانا حداد عن سعادتها بتفاعل الجمهور مع “السنغل” الجديد قبل طرح الأغنية وعرضها، شاكرة متابعتهم المستمرة لجديدها وأخبارها عبر جميع مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة حرصها المستمر على تقديم ما هو مختلف ومتميز من ناحية الأفكار إن كانت في الكلمات أو الألحان أو التوزيع الموسيقي، وقالت: “سعيدة أيضاً بتعاوني من خلال أغنية “تؤبر قلبي” مع المبدع والمتميز فارس اسكندر، الذي تعجبني أفكاره في الكلمة واللحن، وأعتبرها من الأغنيات التي ستلاقي إنتشاراً أوسع عربياً بسبب مع تحمله من إحساس وإختلاف عن المطروح خلال الفترة الماضية”.

وقد تم تسجيل وتنفيذ أغنية “تؤبر قلبي” موسيقياً في ستوديو عمر الصباغ في بيروت، وتم تركيب صوت ديانا حداد على الأغنية استديو حسام كامل في دبي، وقام بعملية المكس والماسترينغ محمد مقهور، وذلك تحت إشراف ومتابعة مدير أعمالها حلمي بشير، وجاءت الأغنية من إنتاج ديانا حداد الخاص.