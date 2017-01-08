صابرين تعود لـ«أفراح إبليس ٢»

عادت الفنان صابرين عن موقفها، وأعطت موافقتها على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس ٢» الذي تحل فيه بديلة عن الفنانة عبلة كامل، وتقرّر عرضه خارج السباق الرمضاني في نهاية العام الحالي، علماً بأنها سبق واعتذرت عن المشاركة في العمل بعد موافقتها المبدئية عليه، وذلك بسبب انشغالها بالجزء الثاني من مسلسل «الجماعة» الذي انطلق تصويره قبل أكثر من شهر، لكنها مع خروج «أفراح إبليس ٢» من السباق الرمضاني واتخاذ القرار بعرضه في الربع الأخير من العام الجاري عدلت موقفها وأعطت موافقتها من جديد.

يُذكر أن صابرين أطلت خلال شهر رمضان من العام الماضي من خلال مسلسل «أفراح القبة» الذي حقق نجاحاً كبيراً، وهي تلعب دور الداعية زينب الغزالي في مسلسل «الجماعة ٢» الذي يُعتبر من أهم الأدوار الرئيسية بالعمل.

(وكالات)