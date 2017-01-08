يارا: اعرف الانذال من عيونهم

كشفت الفنانة اللبنانية يارا أنها قابلت الكثير من «الأنذال» في حياتها، مشيرة الى أنها تشعر بـ «الأنذال» من النظر إلى عيونهم، مؤكدة انها لا يمكن أن تجلس مع شخص لا تشعر بالارتياح تجاهه لأنها إنسانة طبيعية جدا ولا تحب التصنع.

وعن أول علاقة حب عاشتها، قالت يارا، خلال استضافتها ببرنامج «كل يوم جمعة» مع الإعلامي عمرو أديب المذاع على شاشة «ONE»، انها كانت بعمر الـ 14 عاما: «كان حبا من طرف واحد»، ملمحة إلى أنها كانت تذهب للمدرسة في الصباح الباكر لرؤية حبيبها الذي كان يمتلك عيونا خضراء، ولم تعترف له بحبها ولكن قال له شخص آخر عن حبها له، قبل أن تنتهي العلاقة تماما.

وحول حياتها الشخصية، ردت: «أنا إنسانة طبيعية ومش بتفرق معايا أبدا، وساعات بقعد على الأرض وعادي إنما مش بحب أقعد مع حد مش بحبه»، متمنية عمل دويتو غنائي مع الفنان عمرو دياب، وذلك بعد سؤالها عن الاختيار ما بين محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي من أجل عمل «دويتو»، فيما أشارت إلى حبها لدياب، بغناء أغنية «أنا ليك» و«تملي معاك»، ووعدت الجمهور المصري بأنها ستقدم لهم الكثير من الأغاني المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت عن كواليس لقائها بالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، حيث كان اللقاء على هامش حضورها مباراة للفريق الكاتالوني، مشيرة إلى ان اللقاء كان عن طريق شاب لبناني مقرب من ميسي يدعى «سمير شمخه»، وقالت يارا إن «شمخه» عرف ميسي عليها بإسبانيا، وأهدت اللاعب الأرجنتيني «تورتة» عيد ميلاده، مضيفة: «قمت بعملها من أجله»، كاشفة عن أن اللاعب الأرجنتيني على درجة عالية من التواضع وليس لديه مشكلات مع أحد لذلك تحبه كثيرا، وأدت أغنية لبرشلونة أثناء عرض الحلقة.