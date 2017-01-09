تامر حسني حقق حلم…فكان البكاء فرحا

يعرف النجم المصري تامر حسني بعلاقته الفريدة بجمهوره ومحبّيه في مختلف أنحاء العالم، وذلك يظهر خلال زيارته لأي دولة والإستقبال الحافل الذي يحضره له نادي معجبيه من مكان لآخر، بالإضافة لتواصله المميّز معهم عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومنذ أيام قليلة، إنتشر عبر صفحات التواصل الإجتماعي، فيديو لشاب مصري يعبّر من خلاله عن تأثره الشديد بـتامر حسني منذ الطفولة، لدرجة أنه يتّبع طريقته في اللّبس وستايله وغيرها من التفاصيل، ويطلب فيه أن يلتقي به بمناسبة عيد ميلاده.

وقام حسني بمشاهدة الفيديو، وحقق حلم الشاب فدعاه إلى مكان تصوير فيلمه الجديد “تصبح على خير”، حيث حضّر له مفاجأة وقطع معه قالب حلوى خاص بعيده. ومن شدّة تأثّر، لم يستطع الشاب أن يمسك نفسه معبّراً عن سعادته بدموع فرح وتقدير لفنان أصبح اليوم مثالاً بنجاحه وتواضعه الذي لا يعرف حدود.

(بتجرد)