سلمى حايك بسيلفي من دون ماكياج!

التقطت الممثلة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك صورة ​”سيلفي”، وكانت خلالها من دون ماكياج، وقامت بنشرها على “انستغرام”.

ويظهر في الصورة، التي شاركتها مع متابعيها الذي يبلغ عددهم 2.5 مليون شخص، جمال النجمة الطبيعي، وبشرتها النقية الخالية من الشوائب والتجاعيد رغم أنها تخطت الـ50 من العمر.