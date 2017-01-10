ماذا يفعل الفنان محمد عساف في بيروت؟

هيثم زعيتر:

وصل نجم “أراب آيدل” الفنان الفلسطيني محمد عساف الى بيروت، حيث التقته “اللواء”، فكشف أن “الهدف من الزيارة تصوير البوم جديد يتألف من 10 أغان سيختار اسمه لاحقاً.”

وأوضح “ان الألبوم سيصدر خلال فترة قريبة جداً، وهو الثاني لي بعد ألبومي السابق، والذي حقق نجاحاً باهراً”، مبدياً سروره لتواجده في العاصمة بيروت التي لها مكانة خاصة، فهي شهدت إنطلاقته الفنية من خلال برنامج “أراب آيدل”.

وأشار الى أنه “سأشارك مساء اليوم “الثلاثاء” في حفل فني تقيمه سفارة دولة فلسطين في لبنان بمناسبة الذكرى 52 لانطلاق الثورة الفلسطينية في قصر الأونيسكو- بيروت”.