نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم على صفحتها الخاصة على انستغرام، للمرة الأولى، صورة إبنها.

وكتبت نادين معلّقة: “عندما أكون مغرومة!!! أنظر الى عينيه وأشعر بقلبي الموجوع من الحب”، When I’m so in love !!! Looking at his eyes and feeling my heart ache from love

وتابعت قائلةً: “انا دايبة في… خالصة بالمرة رايحة سلاطة في أميري الصغير، يؤبرني شكلك ياحبيبي… ولك ييييييييي ما أطيبك ولَك خلصصصصصص… اسم الله، ما شاء الله، الله يحميك”.