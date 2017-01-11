شيرين عبد الوهاب قبل 20 عاماً

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم يعود للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب منذ أكثر من 20 عاماً.

وأطلّت شيرين في مؤتمر الطفل المصري عام 1995 حيث كانت في سن الـ14 وقدّمت ديو “كان نفسنا” مع أحد زملائها في الإعدادية.