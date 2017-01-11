لهذا السبب رويدا عطية هاجمت مذيعة

شنّت الفنانة السورية رويدا عطية هجوماً على إحدى المذيعات، التي وعلى ما يبدو أساءت لها وتحدّثت عنها بطريقة سلبية. ووصفت عطية المذيعة بـ”السخيفة المقهورة منها”، وذلك في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الخاصّة على “تويتر”.

وكتبت عطيَّة: “مشكلة بس حمالة شنط تنعطى فرصة وتصير مذيعه وتفكر حالها ام العريف وتعيش حاله انها وفاء الكيلاني ع غفله وشتان بين الثريا والثرى”. وتابعت: “وماذا أقول عن بعض المذيعات السخيفات يعني إذا انتي شقوره بتفكري حالك فرفوره وانت شبه النافوره لا وبتجيب سيرتي هالشطوره طب قديشك مني مقهوره”. وختمت: “لأنو عندي تجربه مع بعض الصحافيين المرتزقة عالسريع بعطي درس في الادب، وعندي سوابق وبيعرفو حالون، وقد أعذر من أنذر”.