امل بوشوشة:أنا راحة أكل سوشي إيه رأيكم في الإطلالة الجديدة

محمّد جابر

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي شاركت الفنانة أمل بوشوشة جمهورها بصورة لها بـ”اللوك” الجديد.

وعلقت أمل على الصورة: “أنا راحة أكل سوشي إيه رأيكم في الإطلالة الجديدة”.

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