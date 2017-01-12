امل بوشوشة:أنا راحة أكل سوشي إيه رأيكم في الإطلالة الجديدة

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي شاركت الفنانة أمل بوشوشة جمهورها بصورة لها بـ”اللوك” الجديد.

وعلقت أمل على الصورة: “أنا راحة أكل سوشي إيه رأيكم في الإطلالة الجديدة”.