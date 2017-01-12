حفل بيبي شاور لإبنة ريما فقيه

جمعت ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية سابقاً ريما فقيه الأصدقاء المقربين مع عائلتها وعائلة زوجها رجل الأعمال وسيم صليبي في حفل «البايبي شاور» الذي أقامته في سياق تحضيراتها لاستقبال ابنتها الأولى.

والجدير ذكره أن «فقيه» أثارت الجدل بصورها خلال فترة الحمل حيث انتقدها البعض لاستمرارها بممارسة الرياضة القاسية ومنها الملاكمة خوفاً على صحة الجنين، لكنها اختارت إطلالة جريئة لهذه المناسبة أيضاً. حيث أطلت بفستانٍ طويل مكشوف الصدر ويُظهِر بطنها بشكل ٍ لافت خاصةً في الصور التي التقطتها مع زوجها.

واللافت أنها أظهرت من خلال تعليقاتها على الصور التي نشرتها عبر حسابها الخاص على «إنستغرام» أنها سعيدة بزواجها حيث شكرت شريك حياتها على تنظيم الحفل وقالت أن هناك الكثير من الرجال يرزقون بأولاد، لكن قلةً يتمتعون بصفات الأبوة الحقيقية. كما أشادت بعائلة زوجها وأهلها لدعمهم الدائم.

(وكالات)