كريمة مختار طوت مسيرة من فن الأمومة ورحلت

وطنية – طوت الفنانة المصرية الكبيرة كريمة مختار، مسيرة طويلة من الفن، تميزت فيها بأداء دور الأمومة، وكان ابرز هذه الأدوار دور ماما نونا، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 82 عاما. وكانت الفنانة الكبيرة قد مرت خلال الأشهر الأخيرة بوعكة صحية استلزمت بقاءها في المستشفى لأسابيع عدة، ولكن حالتها تحسنت نسبيا وغادرت المستشفى في وقت سابق.

ولدت مختار في 16 كانون الثاني 1934، وترجع أصولها إلى مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط (جنوب)، واشتهرت بأداء شخصية الأم. حصلت على ‏بكالوريوس فنون مسرحية، وتزوجت من المخرج نور الدمرداش، وأنجبت منه 4 أبناء، وحصلت على جائزة ‏النقاد عن دورها في فيلم «ومضى قطار العمر».

وكانت بدأت مسيرتها الفنية خلال برنامج الأطفال الإذاعي الشهير «بابا شارو» في فترة الخمسينات، ومن خلاله اشتهرت كصوت إذاعي مميز يجيد تقديم الأعمال الدرامية عبر أثير الإذاعة، حتى عرض عليها المشاركة في بعض الأفلام السينمائية، إلا أن أسرتها رفضت ذلك العرض، فاقتصر عملها على الإذاعة حتى جاءتها الفرصة مرة أخرى بعد زواجها من المخرج نور الدمرداش عام 1958، الذي سهل لها المشاركة في فيلم «ثمن الحرية». ومن أهم أفلام الراحلة: الحفيد، ورجل فقد عقله، والليلة الموعودة، وسعد اليتيم، والفرح. ولعبت دور أم العيال في مسرحية «العيال كبرت».