ما هي شروط ياسمين عبد العزيز للوقوف أمام تامر حسني؟

لأول مرة تلتقي الفنانة ياسمين عبد العزيز بتامر حسني من خلال “على رأي المثل” المسلسل الدرامي الذي تعود به الى الدراما بعد غياب دام سنوات طويلة، وبعدما استطاع المنتج تامر مرسي إقناعها بتقديم عمل درامي حيث كان آخر اعمالها “امرأة من زمن الحب” في بدايتها قبل 16 عاماً ولكنها ركزت بعدها على السينما وباتت واحدة من النجمات اللاتي يقدمن بطولة مطلقة على الشاشة الذهبية، وهو ما أثار التساؤلات حول السبب الذي جعل ياسمين ترحّب بمشاركة تامر حسني بطولة عمل درامي بدون أن تقوم بعمل بطولة مطلقة.

ومن جانبه أوضح تامر مرسي أن ياسمين لم تكن لديها شروط متعسفة بشأن فكرة البطولة المطلقة أو كونها بطلة مطلقة سينمائياً بل رحّبت بمشاركة البطولة مع تامر حسني علماً بأن تامر فنان محبوب وله جمهوره، وحينما قرأت السيناريو اعجبت بالفكرة خصوصاً أن القصة دراما اجتماعية كوميدية ولا تعتمد على المواقف الكوميدية فقط، وعمّا إن كانت هناك خلافات حول وضع ترتيب الاسماء على التتر أوضح أن هذه الأمور متفق عليها منذ البداية بالشكل الذي يرضي جميع المشاركين في العمل ولا يوجد أي خلافات على هذه الأمور.

وبما أن ياسمين تتقاضى أجراً كبيراً في السينما علماً بأنها من بطلات السينما، فمن البديهي أن تكون من النجمات الأعلى أجراً، غير أنها لم تضع هذه الأمور عائقاً أمام أيّ اتفاق خاص بالعمل فكان تركيزها على السيناريو الجيد والتحضيرات القوية حيث من المفترض ان يبدأ التصوير خلال الاسبوع المقبل فهناك جلسات عمل مكثفة تجمع كل فريق العمل على أن يبدأ التصوير الخارجي أولاً.

المصدر: نواعم