سيرين عبد النور تتحدّى المطر!

بعد إطلاقها آخر أعمالها الغنائية بحبّك يا مهذب، لم تطل النجمة سيرين عبد النور عبر أي عمل رغم العروض الفنية التي تتلقاها، الى أن نشرت أخيراً المخرجة إنجي جمال على صفحتها الخاصة انستغرام صورة تجمعها مع سيرين عبد النور مع تعليق “وبدأ التصوير” لنظن أن سيرين تستعد لإطلاق فيديو كليب جديد، إلا أن الحقيقة عكس التوقعات، فماذا تحضّر عبد النور؟

وبعد المخرجة جمّال، نشرت النجمة سيرين عبد النور عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام أيضاً صورة تجمعها مع الستايلست سيدريك حداد واختصاصية التجميل كوليت إسكندر وعلّقت عليها وكتبت “فريق عمل رائع، تصوير إعلان جديد”، وقد علمت نواعم أنّ سيرين تتحضر لإطلاق حملة دعائية جديدة خاصة بسلسلة متاجر tag red التي تشكّل وجهها الإعلاني حيث صُوّر هذا الإعلان تحت إدارة المخرجة إنجي جمّال.

وفي اتصال خاص مع المخرجة، صرّحت جمّال لنواعم بأنّ التصوير كان على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء الماضيين في لبنان إذ تم تصوير أربعة إعلانات خاصة بهذه الحملة، وعانى فريق العمل من بعض الصعوبات حيث اضطرت سيرين للتصوير تحت المطر يوم الاثنين رغم العاصفة التي هبّت في لبنان، ومع ذلك استطاعت عبد النور إنهاء تصوير كافة المشاهد المطلوبة قبل غروب الشمس.

وبحسب ما قالت لنا المخرجة، إنّ سيرين ستأخذ دور “Agent” أي شبيه بالبوليس في الإعلان مع إطلالات مختلفة من مجموعة أزياء tag red الجديدة.

ولم يُحدّد موعد نهائي لإطلاق هذه الحملة الجديدة إلا أنّ من المحتمل أن يكون بعد حوالى أسبوعين، حيث أعربت إنجي عن سعادتها بهذا العمل لأنها لم تتعاون مع سيرين منذ فترة.

ومن الجدير ذكره أنّه تمّ اختيار سيرين وجهاً إعلانياً لسلسلة متاجر Red Tag منذ شهر أيلول من عام 2015 المنتشرة في 160 فرعاً في الدول العربية والشرق الأوسط.

