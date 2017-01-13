غادة عبد الرازق توجّه رسالة إلى جمهورها

وصفها البعض بالقسوة بعدما رفضت متسابقة في برنامج أراب كاستينج على أنها لا تصلح للتمثيل، وهو ما جعل الكثيرون يقولون إن غادة عبد الرازق احرجت المتسابقة ولم تكن موفقة في هذا الموقف.

من جانبها وفي تصريحات خاصة لنواعم تقول غادة عبد الرازق إن دورها في البرنامج هو التقييم والصراحة، وليس الموافقة على أيّ متسابق من باب عدم الرفض والإحراج، ومن الطبيعي أن يدرك المتسابق أن مهمّة لجنة التحكيم التقييم سواء بالإيجاب أو السلب، وعن اختلاف رأي باسل خياط عنها تقول إن الاختلاف وارد وكل فنان له حرية الرأي وبديهي أن تكون هناك اختلافات.

وكانت المتسابقة يارا قد قدمت مشهد الغرفة الذي يطرح القضية السورية، وهو ما وجدته غادة سيّئاً للغاية ولم يوصل الرسالة والهدف المقصود بينما رآه باسل خياط أكثر من ممتاز وإن كان فيه بعض التطويل.

أما عن الصورة التي نشرتها على صفحتها على إنستغرام وهي تضع حذاءً وتكتب عليه كلام الناس، فرفضت غادة اتهامها بإهانة جمهورها وقالت إنها لا يمكن أن تقدم على ذلك ولكنها بالتأكيد تقصد الكلام الفارغ ومحاولات تصيّد الأخطاء ومن يحاولون طوال الوقت إطلاق الشائعات عليها للنيل من أعمالها ونجاحها وهو كلام لو قررت أن تركز فيه لأهدرت طاقتها ولذلك كان ابلغ رد هو أن تقول إنها غير مهتمة، ولكن جمهورها وكل من يحترمها حتى لو كان بالنقد السلبي فهو فوق رأسها وجمهورها يعلم ذلك كما انها إنسانة عفوية وبسيطة وصريحة ولا تخفي شيئاً في حياتها لتضطرّ إلى أن تدافع عن نفسها من وقت لآخر.