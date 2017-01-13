ماذا قال عاصي الحلاني عن زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية وقطر؟

شدد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على اهمية الزيارة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية ودولة قطر حيث اكد في سلسلة من التغريدات اطلقها على صفحته الخاصة عبر موقع تويتر قائلاً: “اهم ما في زيارة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى المملكة العربية السعودية ودولة قطر مد جسور المحبة والمودة وعودة التعاون ما بين لبنان”.

اضاف: “ما بين لبنان ودول الخليج وايضآ الأمر المهم طلب المساعدة فى موضوع تحرير الأسرة اللبنانين راجيآ من الله ان ينتهي هذا المف على خير”.

وختم قائلاً: “بعودة جميع الأسرة الأبطال والأحباء الى ارض الوطن وايضآ المطرانان يوحنا ابراهيم وبولس اليازجي والصحافي سمير كساب”.

على صعيد الحفلات، يحيي الحلاني حفلاً غنائياً ضمن مهرجان ربيع سوق واقف يوم الاثنين الواقع في 23 كانون الثاني (يناير) الحالي. ثم يسافر بعدها الى دبي ليحيي حفلاً خيرياً يعود ريعه إلى “مركز راشد للمعاقين” في 2 شباط/فبراير المقبل.

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