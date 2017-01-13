ما هو الشيء المشترك بين منى ابو حمزة و الأميرة كايت؟

ذكر موقع GalleryOfNiveen_97 الأجنبي المختص فقط بإطلالات الملكات والأميرات Royalties من خلال صفحته عبر تطبيق “إنستغرام” الشبه الكبير بين الإعلامية منى أبو حمزة و زوجة الأمير ويليام الأميرة كايت اللتان تتمتعان بأناقة وأسلوب مميز وتمتلكان إطلالة بسيطة وراقية تلفت الأنظار، إضافة الى نفس تسريحة الشعر الناعمة حيث بدى ذلك واضحا من خلال صور نشرت لكلتيهما.

وشبه الموقع نفسه شخصيات عالمية بعدد من الأميرات والملكات، فجمع صورة قديمة للأميرة ستيفاني دو موناكو و الممثلة بروك شيلدز. لكن اللافت هو أن منى ابو حمزة هي المرأة العربية الوحيدة التى تم تشبيهها من حيث الأناقة و الإطلالة عبر هذا الموقع الأجنبي.