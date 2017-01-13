نانسي عجرم تردّ على منتقدي تعليقاتها في “أراب أيدول”

اكدت النجمة نانسي عجرم أن برنامج “أراب أيدول” هو نفسه هذا الموسم، وهذا العام المواهب الموجودة تجعلنا نتساءل ما الجديد الذي ستقدمه؟.

وتابعت في لقاء مع “سيدتي”: “هذا العام أتت المواهب منوعة أكثر لناحية الألوان وهناك خامات صوتية مميزة من ناحية التنويع، وسيظهر ذلك أكثر مع التقدم في الحلقات أسبوعاً بعد أسبوع”.

وعمّا يقال عنها من أنها مسالمة من ناحية تعليقاتها على أداء المشتركين، قالت: “أفضل الابتعاد دائماً عن التجريح في تعليقاتي، ولكن في حال أردت تسجيل أي ملاحظة فلا أحبّذ أن أصرخ عليهم، وباستطاعتي أن اقوم بإيصال فكرتي بشكل لائق”.