هذا ما تمنته ابنة ملحم بركات لأبيها

عبّرت غنوى بركات إبنة الموسيقار ملحم بركات عن إشتياقها الشديد لوالدها، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصّة على “فايسبوك” صورة لإبنها أرفقتها بكلمات مؤثرة عن والدها.

وكتبت غنوى: “بابا شتقنالك، شتقنا لحكياتك، لضحكاتك لما بتفارق خيالي، كريس وجيو شتاقولك إنت كنت فرحتن بالبيت يا ريت بترجع لو بس نهار”.