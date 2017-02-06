«الدغيدي» تطرح فيلما عن حياتها

شهدت ندوة الاحتفالات الفنية السبت، حضور المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والناقد الفني نادر عدلي، وسط نقاش حاد بينها وبين الجمهور، بعد ما صرحت به سابقًا للإعلام حول إقامة علاقات جنسية بين الرجل والمرأة قبل الزواج.

واحتج أحد الحضور على رأيها مستشهدًا بآيات قرآنية تقتطع بحرمانية هذا الفعل، إلا أن «الدغيدي»، أوضحت أن رأيها لا يتنافى مع الدين، قائلة:»إن الزواج قائم على العرض، والقبول، والإشهار، ولهذا فإن حدث إشهار وإعلان بإقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة فإن هذا يُعد زواجا حتى وإن كان بدون عقد».

وتطرقت الدغيدي إلى القضايا المحرمة في السينما حسب وصف الجمهور، وهي «الجنس»، وقالت إن الإعلام والإنترنت كسرا هذا التابوه، وأصبحت هناك برامج تليفزيونية تتحدث بجرأة عن العلاقة الجنسية بين الزوجين، مشيرة إلى أن تعامل السينما مع هذا الموضوع يكون في إطار حرص شديد نظرًا للعادات والتقاليد التي تعتبر أنها موروثات يصعب التخلص منها.

وانتقلت المخرجة إيناس الدغيدي للحديث عن واقع السينما الآن، وأكدت أن السينما الآن أصبحت ترفض المخرجين المهمين، ذات الفكر والمهتمين بتقديم قضايا حقيقية، في حين أصبحت تستقبل الأفلام الكوميدية المُسفة، وأفلام البلطجة، وهو ما أدى إلى تراجع السينما بشكل كبير، وضياع ثقافتنا، مشيرة إلى أن السينما المصرية على مدار تاريخها هي الواصل بين الشعب المصري، وكل الشعوب العربية، أما الآن فانصرفوا عن متابعة السينما المصرية، وعن متابعة الفنانين الجدد».

وأكدت «الدغيدي»، أن السينما لا تعتمد على المخرجين فقط، إنما رأس المال أصبح هو المتحكم الأساسي في السينما المصرية، وأصبح المنتجون يتعاملون معها بشكل تجاري مادي، مشيرة إلى رفضها العمل مع هذه النوعية من المنتجين بشرط أن يؤمن بنفس أهدافها في صناعة الفيلم. ورأت «الدغيدي»، أن المخرج والكاتب في سلة واحدة، معتبرة أن الكاتب يصنع الجسد، والمخرج يضع الروح لهذا الجسد، ولذلك فمن حقه أن يتمتع بالحرية في تغيير شكل الجسد، أو يغير الممثلين، قائلة: «إن السيناريو قد يكون سهلا، لكن المخرج يشوهه».

وتحدثت إيناس الدغيدي، عن مشوارها في الإخراج السينمائي، والتحديات التي واجهتها كونها امرأة، وما نتج عن ذلك من خوف المنتجين في إسناد أفلام سينمائية لها، ورؤية النقاد التي كانت تقلل من حجمها كمخرجة امرأة، وقالت «الدغيدي»، إن المنتجين كانوا يرون أن مهنة الإخراج صعبة جدًا بالنسبة للمرأة، ولم يتقبلوا فكرة إسناد ميزانية مالية بالملايين لامرأة تتحكم فيها، ولهذا فقد خضت العديد من التحديات حتى أثبت جدارتي واستحقاقي في كوني مخرجة مجتهدة ومختلفة، ولدي فكر أتميز به عن باقي المخرجين..

وأوضحت «الدغيدي»أنها لم تتوقع يومًا أن تكون مشهورة، وتلتقي بكبار الفنانين والمثقفين، ورؤساء جمهوريات، مؤكدة أن حياتها مليئة بالكفاح من أجل الوصول لما هي عليه الآن، حيث أنها لم تعتمد على أحد في حياتها، ولم تصل إلى ما وصلت إليه إلا عن طريق اجتهادها الذاتي، ودأبها، وليس من خلال الواسطة، ولهذا فهي تفكر في إخراج فيلم سينمائي عن قصة حياتها، ويكون هو الفيلم الذي تختتم به مسيرتها في الإخراج الفني، مشيرة إلى أنها ستختار الفنانة يسرا لتجسيد شخصيتها..

(وكالات)