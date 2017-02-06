بماذا اعترفت غادة عبد الرزاق في شهر الحب؟!!

8 أيام تفصلنا عن يوم الحب. ولأن الفنانة غادة عبد الرازق لها وجهة نظر دائماً مختلفة في الحب، قررنا أن نتعرف إليها من خلال هذه التصريحات الخاصّة لنواعم.

في البداية اعترفت غادة عبد الرازق بأن فتى أحلامها كان الفنان أحمد مظهر فهو إنسان راق وكان يمثل الحنان الفيّاض والحزم في نفس الوقت، وهما الميزتان اللتان تحبهما في الرجل بشكل عام، واعترفت غادة أيضاً بأن الحب سلاح ذو حدين، ففي بعض الأحيان ينتهي وهج الحب ويسيطر الملل على العلاقة أو الخيانة وأحياناً أخرى يستمر الحب لكن على الطرفين السعي للتجديد دائماً.

وعما إذا كانت تعيش حالة حب حالياً، ردت غادة بتلقائيتها “أنا في حالة حب دائماً وحالياً أحبّ أحفادي وأقضي معهم أغلب أوقاتي إن لم أكن مرتبطة بعمل، فالحب ليس فقط عاطفياً ولكن علينا أن نستمتع بكل تفاصيل الحياة وحينما سأحب شخصاً سأعترف على الملأ وأعلن ذلك”.

غادة تنتظر قريباً بدء تصوير مسلسل “أرض جو” الذي تشارك به في الدراما الرمضانية المقبلة، ولكن بمجرد إعلان مشاركة الفنان والمطرب هيثم شاكر في العمل انتقد البعض غادة خصوصاً انتشار أقاويل تُفيد بأنّ هيثم هو الشخص الذي تقع غادة في حبّه، فالكثيرون علّقوا على الفارق في السنّ بينهما معتبرين أن غادة أخطأت هذا الاختيار. ورداً على هذا الأمر تقول غادة “لا أستطيع أن أحرق المسلسل ولكن دعيني أقُل لهم انتظروا المسلسل أولاً قبل الخوض في أي تفاصيل”.