لهذا السبب دخلت بيونسيه كتاب غينيس …

عندما زفّت بيونسيه قبل ساعات خبر حملها بتوأم لم تشعل فقط مواقع التواصل ومواقع الأخبار العالمية، بل استطاعت بالخبر نفسه دخول كتاب غينيس للأرقام القياسية. فقد تمكنت النجمة من كسر الرقم القياسي في عدد اللايكات على “إنستاغرام”، ما جعل صورتها الأكثر إعجاباً في تاريخ التطبيق.

ونشرت الفنانة تدوينة تضمنت صورة لها وهي ترتدي ملابس تكشف عن حجم بطنها الكبير بسبب الحمل، وأعلنت أنها حامل بتوأم من زوجها الفنان جازي.

وقالت في نص التعليق على صورة “إنستاغرام”: “نودّ أن نتقاسم معكم حبنا وسعادتنا. نحن ممتنّون بشكل لا يصدق لأن عائلتنا سوف تنمو بمقدار طفلين. ونشكركم على كل أمانيكم”.

ولم تنشر الصورة سوى في “إنستاغرام”، بينما بقيت حساباتها على “تويتر” و”فيسبوك” خالية من الإعلان، واكتفت بأخبار جولة ألبومها “ليموناد”.

وفاقت عدد اللايكات حتى حدود كتابة هذه السطور 7 ملايين و800 ألف لايك. وتجاوز عدد تعليقات المتفاعلين 380 ألف تعليق. وهو ما جعل التدوينة تدخل كتاب غينيس وفق ما نشرته إدارة الأرقام القياسية عبر موقعها الرسمي.

وهكذا تكون الفنانة بيونسيه قد سحبت البساط من تحت زميلتها “سيلينا غوميز” التي سبق أن حطمت الرقم القياسي بتجاوزها عتبة الملايين الستة من اللايكات على التطبيق المرئي.

وسبق لنجوم آخرين أن دخلوا غينيس لنفس السبب لكنهم لم ينجحوا في بلوغ عدد لايكات صورة بيونسيه التي حطمت كل الأرقام.

وكان على رأس من سبق وحطّم الرقم تايلور سويفت بأكثر من مليونين ونصف مليون لايك، ونجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيلي جينر التي حطمت حاجز 3 ملايين ونصف المليون لايك.

