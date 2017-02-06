هذا هو حبيب أنجلينا جولي الجديد

اعتقد جمهور النجمة الأمريكية أنجلينا جولي أن طلاقها من النجم العالمي براد بيت وانشغالها التام بأطفالها سيمنعها من خوض تجربة عاطفية جديدة إلا أنه وفقاً للعديد من المواقع الأميركية الإخبارية فعلى ما يبدو أن أنجلينا جولي خطفت قلب الممثل الشهير جاريد ليتو.

على ما يبدو فإن أنجلينا جولي كانت أسرع من طليقها براد بيت بالخروج من ازمتها العاطفية الجديدة إذ أنها تواعد النجم جاريد ليتو الرجل الوسيم بطل فيلم Suicide Squad.

كذلك أصدرت مجلة Heat Magazine الأميركية أن جاريد ليتو استغل جميع الأوضاع التي مرت بها النجمة أنجلينا جولي وقدم لها كلل ما تحتاجه من دعم مادي ومعنوي ووقف إلى جانبها في ظل ظروفها القاسية.

الجدير بالذكر أن اللقاء بين أنجلينا جولي وبراد بيت كان بعد عملهما معاً في فيلم Mr & Mrs Smith وهي نفس الفترة التي تواجد فيها النجم جاريد ليتو كزميل فقط.

جاريد ليتو هو ممثل وموسيقي ومغني أميركي شارك في العديد من أفلام هوليوود الضخمة كذلك مارس كتابة الأغاني الأمريكية وشارك في العديد من أفلام المراهقين.