هيثم زيّاد: ملحم زين أفضل فنان و نجوى كرم عمود من أعمدة الأغنية اللبنانية!

انتقلت حلبة مصارعة “حرب النّجوم” من التلفزيون إلى الإذاعة، حيث حلّ الفنّان هيثم زيّاد ضيفاً على برنامج “العمر مشوار” على إذاعة لبنان الثقافة واستقبله الدّكتور عماد عبيد في برنامجه الأسبوعي فكانت الحرب بينهما هذه المرّة.

هيثم الذي تذكّر طفولته المُرضية والحلوة وقال: صبيّ بين 3 بنات مسؤوليّة وليس دلالاً ابدًا، وتحدّث أنّه كان منذ صغره يحب الفن وأتت مرحلة “ستوديو الفنّ” لتثبّت موهبته وذكر المخرج سيمون أسمر وقال: علّمنا أدبيّات الفنّ والالتزام، وكان يراهن على الحصان الرّابح … وعن وقوفه في محنته قال هيثم: لم أستطع أن أراه مهزومًا وضعيفًا، أنا أعرفه قويًّا ولم أرد أن تتغيّر نظرتي إليه وعن عودته إلى الشاشة عبر برنامج “صوتك شغلة” قال هيثم: لم تكن موفّقة 100%!

كما تذكّر الحادثة التي تعرّض إليها حيث تم إلقاء مادة محرقة على وجهه وقال: عرفت الجهة طبعًا ولا يهمّني أن أعرف الشّخص، خفت وقتها واتخّذت تدبيرات واليوم هذه الحادثة وسواها أصبحت خلفي.

النّائب السّابق مصباح الأحدب فاجأ صديقه وابن مدينته طرابلس وقال: الفنّ نبض مهمّ، وطرابلس عرفت المسرح من عام 1850 واضاف: هناك خطّ بين الحريّة والـ scoop فنيًّا وسياسيًّا وعلينا احترام المشاهد وهذا ما يفعله هيثم مساء السّبت في برنامجه “حرب النّجوم”. كذلك فاجأه الفنّان أمير يزبك الذي اثنى على شخصيّة صديقه هيثم وقال: صنع نفسه بنفسه وبرنامجه يحتلّ المرتبة الأولى واليوم يمكن أن نقول: هيثم “عم يآخد حقّو” بعد أن سكّرت شركتي melody وروتانا وغيرهما ظهر هيثم وغيره بعد أن كُشفت جماعات تبييض الأموال واصحاب الـ cigare!

هيثم تكلّم على برنامجه الأسبوعي “حرب النّجوم” وقال: الصدى رائع ونسبة المشاهدة العالية دعت إلى تجديد البرنامج لموسم ثان وثالث، هو برنامج عائلي والجوّ واللعبة والأغنيات… كلّ التركيبة نجحت بفضل فريق عمل رائع.

من أفضل؟

– فنّان: ملحم زين (وأعلن أنّه يحضّر له أغنية باللهجة المصريّة)

– فنّانة: جنّات

هيثم تذكّر كيف قال له سلطان الطّرب جورج وسّوف: أنت ملحّن خطير بالصّيني بتلحّن وبالعربي وبكل اللهجات واللغات!

هيثم أعلن أنّه لم يتابع مسلسل “امير الليل” ولم يسمع شارة العمل وعن الفنّان فارس كرم قال هيثم: أبو الكرم صديقي واكيد لم يغضب عندما أبديت رأيي في أغنية “بلا حبّ بلا بطّيخ” عندما قلت: الكليب حلو أمّا الأغنية فلا!

أعطِ صفة لـ:

– فضل شاكر: غبي! وعندما سأله د. عماد من الممكن أن تسامحه وترحّب به كفنّان من جديد؟ أجاب: لا أساوم على دم الجيش اللبناني وطبعًا لن أتعامل مع نجله محمّد!

– وائل كفوري: فنّان كبير

– نجوى كرم: عمود من أعمدة الأغنية اللبنانية

– أدهم نابلسي: صوت حلو

– محمّد المجذوب: خطير “بس يخفّف عُرب”

– سمير صفير: pass

– نضال الأحمديّة: صديقة (وذكّره د. عماد كيف فاجأها لمناسبة عيد الأمّهات من سنوات عديدة بأغنية لابنها روني وبكت… وعاد وغنّاها في “العمر مشوار”)

– هلا المرّ: حبيبة قلبي

نعم أم لا؟

– أنا الملحّن الوحيد الذي دخل مصر؟ في الماضي نعم أمّا اليوم فلا أعرف

– كي تنجح اليوم لا بدّ من تنظيم تنازلات؟ لا

– قناة الجديد راضية عنك؟ أكيد

– أنا مُحارب ومُضطهد؟ نعم

– مع الزواج المدني؟ لا

– لديّ أمل أن يزدهر لبنان ويتطوّر؟ نعم

– عائلتي خطّ أحمر؟ نعم

– أنا أب مثالي؟ نعم

هيثم شكر كل من ساهم في نجاح برنامج “حرب النّجوم” واثنى على برنامج “العمر مشوار” واعتبر أنّ الحرب لم تكن اليوم بين النّجوم بل بين محاوِر ومُحاوَر يجيدان كلاهما لعبة الاعلام الرّاقي وختم قائلاً: برنامجي يجمع لبنان وسوريا والعراق ومصر والخليج فلنقدّم فنًّا للعالم ونُظهر وجه لبنان الحضاري والثقافي والفنّي الرّاقي.

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