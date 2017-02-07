أحمد ماضي يرد على هيثم زيّاد : مفكرك أصلي طُلعِت تنك إنت وبرنامجك

ردّ الشاعر أحمد ماضي على التصريح الأخير الذي أدلى به الملحن هيثم زيّاد، بعدما وصف الفنانفضل شاكر بـ”الغبي”.

وحلّ زيّاد ضيفاً في البرنامج اﻻسبوعي “العمر مشوار” عبر إذاعة “لبنان الثقافة” الذي يقدمه عماد عبيد، واصفاً شاكر بـ”الغبي”. وعن امكان مسامحته والترحيب به كفنّان من جديد، أجاب: “لا أساوم على دم الجيش وطبعاً لن أتعامل مع نجله محمد”.

ماضي توجّه إلى زيّاد على حسابه عبر “تويتر” وقال: “‏معليش هيثم زيّاد بدنا نروق، واسعة كتير عليك إنك تعطي رأيك بفضل شاكر إنت كبيرك الديوكي!! كنت مفكرك أصلي طُلعِت تنك إنت وبرنامجك!”.