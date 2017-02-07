فيكتوريا بيكهام تعود بثقة كبيرة

توجّهت المصمّمة الشهيرة فيكتوريا بيكهام للقاء عمل يوم أمس الاول في نيويورك.

وقد التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لفيكتوريا بملابسها باللون البرتقالي وهي من تصميمها.

وبعد ساعات قليلة ايضاً رصدت فيكتوريا بملابس حمراء من تصميمها.

فيكتوريا البالغة من العمر ٤٢ عاماً كانت ثقتها بنفسها مرتفعة في ظل الهجوم على زوجها لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام.

وفي التفاصيل كشف موقع «فوتبول ليكس» عن رسائل إلكترونية غاضبة تضمنت شتائم وجهها النجم السابق لفريق علاقاته العامة، على خلفية عدم منحه لقب «سير» من قبل الملكة إليزابيث الثانية.

وقد نال بيكهام عام ٢٠٠٣ رتبة الإمبراطورية البريطانية، وهي تكريم أقل من لقب «سير».

كما اوردت تقارير صحفية أن بيكهام فضّل أن يدفع من ماله الخاص لدعم صندوقه الخيري، وحاول استرداد مبالغ من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لقاء مصاريف سبق لرعاته تغطيتها.

(وكالات)