هشام حداد:شخصيات الصف الاول تفضل الظهور في برنامجي

رأى مقدم البرامج هشام حداد أنه يصنّف اليوم بالدرجة الأولى، مضيفا: “بدل التشكيك في الاحصاءات، فليحسنوا إعدادهم، فضيوف الصفّ الاوّل يفضّلون الظهور في برنامجي”.

وشدد حداد على أنه “في البداية كانت استضافة نجوم الصف الأول في برنامج لهون وبس صعبة، علماً أنّ العام الماضي استضفنا بعض الأسماء المهمة، لكن بعد اطلالة مروان خوري كرّت المسبحة حتى أصبحت الأسماء كلها اليوم تلبي دعوتي”.

وكشف في حديث لبرنامج Spot On لإعلامي رالف معتوق عبر “صوت لبنان 93.3” أنه “يضطر أن يشارك في أفلام سينمائية، وإعداد برامج أخرى في LBCI لزيادة مدخوله كي يقدّم الأفضل لأولاده”.

وعما إذا كان ممكناً أن يتواجد يوماً ما في محطة MTV، قال حداد: “لمَ لا، فلا شيء شخصي بيننا، وأنا لم أكن لأتحدث عنهم هذا العام، بل هم من فتحوا الباب مع جوزيف طوق الذي تعرض لي بتجريح مخيف”.