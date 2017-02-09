النجمات اللبنانيات قبل وبعد المكياج!!

يُعتبر المكياج عاملاً أساسياً في تغيير ملامح الوجوه، ليجعلها أكثر جمالاً ونضارة وإشراقاً، بخاصة عند النجمات العربيات وتحديداً اللبنانيات، فيظهر الفارق الكبير قبل المكياج وبعده.

الصور تُظهر تأثير المكياج على نجمات لبنان بدرجات متفاوتة، فنرى بعضهنَ أجمل بكثير قبل المكياج وعلى الطبيعة، حيث يتمتَعن ببشرة نضرة وملامح جذّابة، كالنجمة هيفا وهبي التي نشرت صورتها من دون مكياج عبر حسابها الخاص على “انستغرام”، ولاقت إعجاباً كبيراً وتشجيعاً من محبيها بأن تبقى من دون مكياج.

لكن في المقابل، نرى نجمات أخريات غريبات الملامح من دون مكياج، كالنجمة اليسا التي فاجأتنا بصورتها من دون مكياج، والنجمة رولا سعد بدت شاحبة البشرة قبل المكياج.

(سيدتي)