سعد رمضان يغني “عم نام عالواقف”

أطلق النجم اللبناني سعد رمضان أجدد أغانيه “عم نام عالواقف” حصرياً عبر تطبيق انغامي وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الحب. الاغنية من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صبّاغ.

وفي حديث سريع مع “سعد”، أفصح لبصراحة أنه سيصور الاغنية على طريقة الفيديو كليب، ولكن ليس في الوقت الراهن، لإرتباطاته الخارجية، وبعد أن يستمتع بها الجمهور وتأخذ حقها من الوقت قليلاُ.

وعلى هامش الحديث، أخبرنا “سعد” عن حفلته الخاصة بعيد الحب التي ستقام في مطعم “شمس الأصيل”، جنوب لبنان، حيث سيكون محبيه على موعد مع سهرة رومانسية بإمتياز في 11 شباط/فبراير، وكشف عن إرتباطاته الخارجية في أبو ظبي والكويت ومن ثم المغرب.

وحول الأغنية المصرية التي صرح لبصراحة عنها سابقاً، شدد “سعد” أن هناك العديد من الأغاني الجاهزة ويتجاوز عددها عدد اغاني ألبوماً كاملاً، وإنما أحب أن يُطلق “عم نام عالواقف” ومن ثم سيطلق ما يخبئه في جعبته تباعاً وفي الوقت المناسب.

وبالعودة لأغنية “عم نام عالواقف”، تحدث سعد بأنها نالت إستحسان الناس على الرغم من أنه لم يبلغ عمرها يوماً كاملاً، وأحدثت ضجة عارمة على مواقع التواصل الإجتماعي، كما أحب أن يطل بلون مختلف قليلاً عما قدمه في السابق، حيث إعتبرها أغنية رومانسية درامية مقدمة بشكل متصاعد بين الكلام والموسيقى.

وإستطاع سعد مجدداً أن يقدم عملاً متكاملاً من حيث الكلام واللحن التوزيع ، حيث كللها بأدائه وإحساسه المميزين، فكانت حقاً بمثابة هدية مميزة لكل عاشق حزين في عيد الحب.