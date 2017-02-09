ما هي مفاجأة مايا دياب لمناسبة يوم الحب!؟

لا شك في أنّ برنامج ” منّا وجر” التلفزيوني الذي يُعرض مساء كل اثنين عبر شاشة أم تي في له وقعٌ خاص بين كافة البرامج العربية عامة واللبنانية خاصة.

وبعدما استضاف البرنامج عدداً من النجوم، افاد مصدر مقرّب أنّ الفنانة مايا دياب ستكون ضيفة هذا البرنامج في حلقة خاصة بيوم الحب.

وتشير لنا مصادرنا إلى أنّ هذه الحلقة ستكون استثنائية بكل ما في الكلمة من معنى، إذ إنّ مايا تهدف من خلال هذه الإطلالة أن تكسر الصورة التقليدية للفنان العربي أمام المشاهد وستكون عفوية وعلى طبيعتها وقريبة من الجمهور حيث تتفاعل معه، وستكون طريقتها العفوية أقرب للأسلوب الذي يستخدمه نجوم الغرب في إطلالاتهم الإعلامية دون تكلّف.

كذلك ستأتي الحلقة بأجواء تتلاءم مع مناسبة يوم الحب حيث ستُعرض يوم الاثنين الواقع فيه الثالث عشر من شهر شباط فبراير أي قبل يوم واحد من الفالنتاين.

ورغم أنّ معظم النجوم يفضّلون تسجيل حلقات لهذا النوع من البرامج مسبقاً، كحلقة هذا البرنامج مع الفنان راغب علامة، وكذلك حلقة النجمة هيفاء وهبي، طلبت مايا أن تكون تلك الحلقة مباشرة على الهواء ولم تتردّد في ذلك.