شيرين تستضيف أصالة وما سبب البكاء!!(فيديو)

تحل الفنّانة السورية أصالة ضيفة على برنامج “شيري أستوديو” مع الفناّنة شيرين عبدالوهاب، على شاشة فضائية dmc.

وأوضح البرومو الدعائي للحلقة أن دموع شيرين ستنهمر في الحلقة بسبب كلام نظيرتها السوريّة عنها، علماً أنهما صديقتين مقربتين.

وشارك في الحلقة السيناريست والكاتب تامر حبيب، والفناّنة الشابة دينا الشربيني، وتدور الحلقة حول العديد من المواقف الفنية والشخصية، ويتخللها بعض الفقرات الفنية.

يُشار الى أن البرنامج هو التجربة الأولى لشيرين عبد الوهاب فى تقديم البرامج، ويعتمد على استضافة 3 فنانين منهم نجم في عالم الغناء واثنين من الممثلين، وصورت شيرين عدد من الحلقات مع سميرة سعيد وإليسا ومحمد فؤاد ونجوم آخرين.

(لها)