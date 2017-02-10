مات ديمون يفضح صديقه.. أمل كلوني حامل بتوأم

بعد كم التكهنات التي طاردتها كلما ظهرت بفستان يظهر «انتفاخاً» في بطنها أو سروالاً يكشف عن زيادة في وزنها، تأكد الخميس أن أمل علم الدين حامل بتوأم من زوجها الممثل الأميركي جورج كلوني.

وأتى التأكيد خلال مقابلة تلفزيونية فضح خلالها الممثل الأميركي مات ديمون صديقه جورج، قائلاً بأنّ الثنائي ينتظران توأما، ومضيفاً بأنّه شعر بسعادة غامرة لدرجة أنه «بدأ في البكاء تقريباً» عندما علم بالأمر الخريف الماضي.

وقال ديمون لبرنامج «انترتينمنت تونايت كندا» بأنّ كلوني البالغ من العمر ٥٥ عاماً، أبلغه بالخبر بينما كانا يشاركان في تصوير فيلم، وأن زوجته أمل كانت في الأسبوع الثامن تقريباً من الحمل وقتئذ.

وأضاف ضاحكاً بأنّه قال لكلوني: «هل جننت؟ لا تخبر أي شخص آخر.. لا تخبر أي شخص آخر.. ألا تعلم بقاعدة الاثني عشر أسبوعا؟» بالطبع لم يعلم».

وهذا أول حمل لكلوني وزوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل اللذين تزوجا في حفل زفاف إيطالي باهظ في ٢٠١٤ بعد علاقة غرامية. ويتوقع أن تلد في حزيران.

يُذكر أن الأضواء سلطت على أمل مؤخراً بعد توليها وكالة ناديا مراد، العراقية الإيزيدية التي فرت من داعش في العراق، مطلقة حملة تسلط الضوء على فظاعات التنظيم الإرهابي واضطهاده للإيزيديين وسبيه للنساء.

(وكالات)