هكذا ردّ تمام بليق على خبر توقفه عن تقديم “بلا تشفير”!!

بعد الاخبار المتداولة عن مغادرة الاعلامي تمام بليق قناة “الجديد” وتوقفه عن تقديم برنامج “بلا تشفير”، وأن الإعلامية سعاد قاروط العشي ستحلّ مكانه، رفض تمّام بليق تأكيد أو نفي الخبر في حديث لـ”لبنان 24″، داعيًا إلى مشاهدة الحلقة مساء الأربعاء، حيث ستكشف التفاصيل والاسباب كافة.

يُشار إلى أنه من المتوقع ألّا يُقدّم بليق حلقة الاربعاء المقبل من برنامجه “بلا تشفير”، بل سعاد قاروط العشي، ولكن قد يكون لبليق إطلالة أو مفاجأة يحضر لها خلال الحلقة، حيث سيتم الاعلان عن جديده وعن أسباب مغادرته، إن صحّت المعلومات.