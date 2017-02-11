جورج وسوف يطلق “بندهلك” قريباً

انتهى سلطان الطرب جورج وسوف من تسجيل اغنية جديدة بعنوان “بندهلك” في استديو طوني سابا، معلناً طرحها قريباً جداً على كافة مواقع التواصل.

ونشر سلطان الطرب على صفحته الخاصة عبر موقع فايسبوك مقطعاً صغيراً من اجواء تسجيل الاغنية في الاستديو وقال: “أبو وديع مباشرةً من استديو طوني سابا والحمدلله مع الانتهاء من تسجيل أغنية “بندهلك” وترقبوها قريباً عبر قناته الرسمية على اليوتيوب وكافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به”.

من جهة ثانية وبعد غياب يقرب من 15 عاماً يعود الوسوف للغناء بالقاهرة من جديد، حيث سيحيي حفلاً غنائياً كبيراً بأحد فنادق القاهرة في الرابع والعشرين من شهر فبراير المقبل.