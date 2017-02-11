حبيب إليسا من جمهور نجوى كرم

أثار عارض الأزياء العالمي أليخاندرو كورزو ضجةً كبيرةً على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تغريدته التي طلب فيها من محبيه الإستماع لأغنية الفنانة اللبنانية نجوى كرم الجديد “حبيبي مين”.

أليخاندرو سبق ولعب دور حبيب إليسا في كليبها “تعبت منك” الذي قام باخراجه سليم الترك، وقد تساءل محبو كرم إذا كان أليخاندرو سيشارك في فيديو كليب نجوى كرم الجديد.

نذكر أنّ كرم أطلقت قبل أيام أغنيتها الجديدة “حبيبي مين” عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتحقق لغاية نجاحاً كبيراً ومن المفترض أن يُبصر الفيديو كليب النور قريباً وهو من إخراج فادي حداد.