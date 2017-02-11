حسين الديك يتألق في سلسلة حفلاته في أميركا..بالصور

ضمن جولته في الولايات المتحدة الاميركية احيا الفنان السوري حسين الديك حفلاً في ولاية سان فرنسيسكو بحضور جماهيري كبير.

وتعتبر الحفلة التي اقيمت في سان فرنسيسكو والحفلات الأخري في الولايات الاخرى من اقوى الحفلات التي يحييها الفنان حسين الديك حيث قدم خلال تلك الحفلات مجموعة كبيرة من الاغنيات من ابرزها “لما بضمك عصديري، غيرك ما بختار، محلاكي..”، إضافة إلى أجمل الأغاني التي أشعلت الحضور وراقصتهم فظلّ الجمهور يردّدها ويطالب الديك المزيد كما لم يبخل على جمهوره بالتقاط الصور معهم قبل الحفل وبعد انتهائه.

واكد منظم الحفل ابراهيم كرادشة عن سعادته الكبيرة بهذا النجاح الكبير لحفل الفنان حسين الديك في ولاية San fransisco والولايات Detroit ، San Diego، Los Angeles، Las Vegas وان كافة الحفلات التي اقيمت حظيت بنجاح.