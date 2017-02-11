راغب علامة يفاجأ جمهوره في “تركني لحالي” قريباً

يضع السوبرستار راغب علامة لمساته النهائية على الاغنية الجديدة وذلك بعدما تواجد في الاستديو ليلة امس الخميس معلناً ان اغنية “تركني لحالي” ستبصر النور قريباً جداً.

الاغنية المنفردة بعنوان “اتركني لحالي” من الحان الملحن اليوناني الشهير بابادوبولوس وكلمات طوني ابي كرم.

سيصور السوبرستار الاغنية على طريقة الفيديو كليب قريباً.

وفي نفس السياق، يعمل السوبرستار على ألبومه الجديد حيث انتهى من تسجيل 4 اغنيات منوعة بين اللبناني والمصري سجلهم بين لبنان واليونان ومصر، منهم اغنية رومنسية و3 اغاني ايقاعية.

نذكر ان آخر اعمال “علامة” كانت أغنية “شفتك اتلخبطت”، وهي من كلمات هاني الصغير، وألحان محمود خيامى، وتوزيع ناصر الأسعد ومحمد مصطفى وقد اطلقها السوبرستار عبر قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.